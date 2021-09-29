Dolandırıcılara itibar etmeyin



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun farklı noktalarında, şehit yakını olduğunu belirten, gaziler için para topladığını söyleyen ve dergi aboneliği yapacağını iddia eden kişiler tarafından, vatandaşlardan para istendiği ve toplandığı bildirildi. Konuyla ilgili Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu Şubesi tarafından bir uyarı yapılara, Bolulu vatandaşlardan bu şekilde para isteyen kişilere itibar edilmemesi istendi. Şube Başkanı Gazi Kemal Özdemir tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, “Son günlerde Bolu ve İlçelerimizde Şehitlik ve Gazilik gibi ulvi değerlerimizi istismar edip; ‘Dergi aboneliği, Şehit ve Gazi çocuklarına burs veriyoruz.’ yalanları ile haksız yardım toplanmakta olduğu şikâyetleri gelmektedir. Hayırsever Bolulu hemşerilerimizin bu türlü dolandırıcılara kesinlikle itibar etmemelidirler. Bolu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.