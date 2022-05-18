Dolandırıcılara paraları kaptırdı “ŞERİAT” istedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları vb. Tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla haklarında 16’şar yıl hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Halil Akdağ, İbrahim Akman, İsmail Çakırca, Mahmut Can, Ömer Ateş, Reşat Dürdi ve Reşat Yıldız üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istediler.

LANET YAĞDIRDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur olarak katılan 80 yaşındaki Hüseyin Özay, “Beni dolandıran kişiler hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olay günü cep telefonumdan arayan kişi kendisini polis olarak tanıtarak, küçük oğlumun yanlarında olduğunu, telefonu kendisine vereceklerini söyleyerek, ne isterse yapmamı talep ettiler. Telefonda benimle konuşan ikinci kişinin sesi aynı oğlumun sesine benziyordu. Oğlum gibi konuştuğum kişi benden 15 bin lira vermemi ve bu parayı da PTT’den havale yapmamı söyleyince bende oğlumun başına bir şey geldi diyerek, panikledim. Oğlumun düğününden kalan altınları hemen kuyumcudan bozdurarak, istedikleri yere PTT’den havale ettim. Daha sonra beni arayan numarayı aradığımda kendilerine ulaşamadım. Benim gibi kim bilir kaç kişiyi bu yolla dolandırdılar. Allah’ından bulsunlar” dedi.

BUNLARA ŞERİAT YASALARINI UYGULAYIN

7 bin lira dolandırılmasını hazmedemeyen dede Özay; “Tek isteğim şeriat kanunlarının bunlara uygulanması. Şeriat yasalarında hangi elle suç işleniyorsa o el kesilir, o parmak kesilir veya o kol kesilir. Yoksa bunlar başka türlü ıslah olmayacaklar. Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan. Biraz Allah’tan korksunlar. Bunlara şeriat yasaları uygulanmazsa bu dolandırıcılık olayları bitmez” diyerek tepki gösterdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.