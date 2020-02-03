Dolandırıcılardan yeni bir taktik

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılar şimdide cep telefonuyla vatandaşları; “Kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek” vatandaşların kredi bilgilerini kopyalayarak, kredi kartıyla harcama yaptıkları ortaya çıktı. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu’nun deneyimli ve tecrübeli ekipleri Bolulu vatandaşları uyararak, “Kesinlikle bu tür kişilere inanmayın. Hiç banka sizi arayarak kredi kartı aidatını iade ediyoruz demez” dediler.

Yetkililer ayrıca, “Dolandırıcılar, karşı tarafla diyaloğa geçtikten sonra cep telefonuna bir mesaj atarak, onaylanmasını talep ediyor. Bu anda bu şifreyi onayladığınız taktirde, kart bilgileriniz ve kart şifreniz dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Bu kişiler ele geçirdikleri kart bilgileriyle sizin hesabını boşaltıyor. Şayet durumu fark ederseniz hemen bankanızı arayıp, kartı iptal ettirmeniz gerekir. Bu yöntem ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlandı. Tüm Bolulu vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundular.