Dolandırıcıların en dürüstü!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun Mengen ilçesinde oturan 79 yaşındaki Satılmış O. İsimli vatandaşı cep telefonundan arayarak, adının terör örgütlerine karıştığı ve hesaplarının bu terör örgütleri tarafından kullanıldığını belirterek dolandırmak isteyen Berhan B. Ferhat A. Cevat B. isimli dolandırıcıların Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarına devam edildi. Berhan B. ile Cevat B.’nin halen yakalanmadığı belirlenirken, başka bir dolandırıcılık suçundan Doğubeyazıt T Tipi Cezaevinde tutuklu olarak SEGBİS sistemiyle davaya katılan Ferhat A., itirafta bulundu.

Ferhat A., bu güne kadar bir çok dolandırıcılık olayına karıştığını itiraf ederek, “Hakkımda çok sayıda telefon dolandırıcılığı suçlaması vardır. Ne var ki bu yaşlı adamı ben dolandırmaya karışmadım. Bunu Cevat B. ile arkadaşı Berhan B. yapmışlardır. Cevat’ın bu suçlardan 150 den fazla dosyası bulunmaktadır. Şayet bu olaya karışmış olsaydım, bunu kesinlikle kabul ederdim. Bunu ispatlarsanız bana iki kat ceza verin, razıyım” dedi.

Duruşmaya mağdur olarak katılan 79 yaşındaki Satılmış O., Ferhat A. ile diğer sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek; “Bunlar bana kendilerini polis olarak tanıttılar ve paramı çalmaya çalıştılar. Az kalsın kanıyordum. 2 bin 800 lirayı ATM’den havale ederken, son bir 200’lüğü ATM kabul etmedi. Bu durumu güvenlik görevlisi fark etti ve amca yapma dolandırılıyorsun demesi üzerine hemen polise haber verdim. Ama 2 bin 600 TL gönderilmişti. Para hemen görevliler tarafından bloke edildi. Sonra param iade edildi. Bu üçkağıtçılar hep garibanların parasını çalmak için uğraşıyorlar. Benim gibi yaşlı başlı kişilerle uğraşmasınlar” dedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.