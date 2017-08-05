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05 Ağustos 2017 Cumartesi
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    • Dolandırıcıların hedefi buğday yetiştiricileri

    Bolu’da çiftçilik yapan buğday yetiştiricileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın arazisinde buğday alan şahıslar tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar kayıplara karışırken, çiftçiler mağdur oldu.

    05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:25
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    Dolandırıcıların hedefi buğday yetiştiricileri

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde, buğday yetiştiricisi çiftçiler dolandırıcıların kurbanı oldu. İddiaya göre, Yıl boyunca yetiştirip satmak için hasadını yaptıkları buğday için, Bolu dışından gelen ve kendilerini firma yetkilileri olarak tanıtan şahıslarla pazarlığa oturdu. Şahıslarla anlaşan çiftçiler, istenilen buğdayı verdikten sonra parayı alamadı. Şahıslar buğdaylarını aldıktan sonra kayıplara karışırken, çiftçiler olaya karşılık isyan ederek Bolu Organize Sanayi’de bulunan atıl fabrikasının önünde nöbet tutmaya başladı.

    Yine bir iddiaya göre çiftçilerin zararı 100 – 150 bin TL olduğu tespit edilirken, şahıslara ulaşma çabalarının hepsi boş çıktı. Sırra kadem basan şahıslar için çiftçiler jandarma ekiplerine başvuruda bulundu. Jandarma ekipleri ise olayı çözmek adına çalışmalara başladı.

    “50 – 60 KİŞİ MAĞDURİYET YAŞIYOR”

    Buğdaylarını teslim ederek mağdur olan çiftçi İsmail Çetin, dolandırıcılığı tüm detayları ile basın mensuplarına anlattı. Çetin, 50 – 60 kişinin mağduriyet yaşadığını söyleyerek; “Bolu çiftçileri olarak 2017 yılında buğdaylarımızı satmak için firma arayışı içine girdik. Bu firmanın da afişlerine araştırmalarımızda rastladık. Firma ile temasa geçtiğimizde bize kendini Şamil Karok, Egeliler Tarım Müdürü olarak tanıtan şahıs ilimizden buğday alacaklarını daha öncede aldıklarını söyledi. Temaslar sonrası buğdaylarımızı biçtikten sonra satmak üzere buraya getirdik. Bize kendini Egeler Tarım Müdürü olarak tanıtan şahıs, Bolu Organize Sanayi ile anlaştığını, bu depoyu kiraladığını ve kantar anlaşıp sürekli açık tutarak yardım edeceğini söyledi. Bize çeşitli vaatlerde de bulundular. İşte 2018 yılında da Bolu’da depo yapacaklarını, burada arsa arayışında olduklarını, çeşitli komşularımızla arsalarını almak üzere anlaşma yaptıklarını söylediler. Bunun dışında siyasi tanıdıkları olduklarını belirterek İzmir’e geldiklerinde de her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Bu konuşmaların ardından buğday alımlarında ilk satan arkadaşlarımıza ödemelerini yaptılar. Ardından biz getirdiğimizde 40 tonun üzerinde buğday teslim ettim. Komşularımda öyle. Şu an benim bildiğim 50 – 60 kişi mağduriyet yaşıyor. Konuyu jandarmaya bildirdik. Jandarmaya konu ile ilgili tüm şikayet dilekçelerimizi verdik. Bizim daha sonrasında araştırmalarımızda Egeler Tarım, İzmir’de iş yapan ve İzmit’de deposu bulunan bir firma. Aynı zamanda faal bir firma olmadığını da öğrendik. Bunun dışında kantar fişlerimiz, buğdayı teslim ettiğimize dair tüm belgelerimiz mevcut. Elimizde Egeler Tarım’ın alacağına dair senetlerde bulunuyor ama bunların sahte yada fason olduğu söylendi. Sistemleri ise şu şekilde işledi. İlk gelen arkadaşlarımıza nakit veya 2 – 3 gün sonra ödeme yaptılar. Sonradan gelen arkadaşlarımızı ayın 2’sinde buraya yığdı. Burada 40 – 50 kişiydik. Sabahtan akşama kadar beklediğimizde buranın boşaltıldığını fark ettik. Konuyu jandarmaya bildirdik. Olaylar hakkında tespitlerde bulundu. Şahsa ulaşmaya çalıştı fakat ulaşamadı. Kantarlar için kanıt olması adına güvenlik kamerası kayıtları istemeye çıktık. Orada da resmi evrak olmadığı için bilgi veremediler. Bazı arkadaşlarımıza da organize saniyede bu yeri kiralamak için 5 bin TL para verdiğini belirtmiş. Gördüğünüz üzere herkese farklı bilgilendirme yapmışlar. Bana da anlaşma yaptıklarını söyledi.” ifadelerini kullandı.

    “ARAÇLARIN ÇAYDURT’DAN GELDİĞİNİ VE YARDIM ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK”

    Çetin, olayı anlatmaya devam ederken buğdayların nasıl taşındığından da bahsetti. Çetin, buğdayları taşımak için gelen araçların Çaydurt’dan geldiğini belirterek; “Yine bizim edindiğimiz bilgilerde 30 – 40 tane kamyonla taşındığını öğrendik. Artık nasıl yaptılar bilmiyoruz. Araçların Çaydurt’dan geldiğini ve yardım ettiğini öğrendik. Çaydurt’da kooperatif başkanı araç göndermediğini söyledi. Resmi bir evrakta yok. Kim taşıdıysa benim malımı taşıyarak hırsızlığa, gaspa ortak oldu. Civar köyden biri ile yüklemişler. Ayın 2’sine bekleyin dediler elimize bir şey geçmedi. Şurada 10 – 15 ki hala ödeme yapmalarını bekleyenler ve ödeme günü daha gelmediği için rahat oturanlar var. Başka çiftçi arkadaşlarımızın canı yanmasın. Ulaşmaya çalıştığımızda görüştüğümüz kişilere ulaşmadık. En son görüştüğümüz tarih de ödeme yapacağım diyerek oyalıyor. Ödemeyecekleri ortada. Bazılarımızın numarasını dahi engellemişler. Bir nevi artık biz kandırıldık, dolandırıldık. Bizim güvencemiz burayı kiraladıklarını ve yetkililerle anlaştıklarını söylemeleriydi. Araçlar içinse bir şoföre ulaştık. Bize bir sevk irsaliyesi verilmedi. Afyon’da bir un fabrikasına yığıldığını öğrendik. Aracın plakalarına kadar bütün bilgilere sahibiz. Biz hukuki işlemlerle hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bizim amacımız canımız yandı, başka çiftçi kardeşlerimizin canı yanmasın.” dedi.

     “1 YILLIK ALIN TERİMİZİ MAHVETTİLER”

    Kendiside çiftçi olan ve mağduriyetini dile getiren Durmuş Öztürk de basın mensuplarına konuştu. Çetin, bir yıllık alın terlerini mahvettiklerini söyleyerek “Komşularımıza olduğu gibi 1 yıllık alın terimizi mahvettiler. Biz, bunca emeğin heba olmasını istemiyoruz ve paralarımızın ödenmesini istiyoruz. Biz bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şu an 25 – 30 kişi mağdur durumda. Bilemezdik ki. Bu adam size para ödeyeceğim diyip ortadan kayboldu. Artık bu işin akıbeti ne olur bilmiyoruz. Jandarmaya başvuruda bulunduk. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Avukata ihtiyacımız yok, bizler cahil insanlar değiliz kendimizi savunabiliriz.” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, çiftçilik, Yapan, Buğday, Yetiştiricileri

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