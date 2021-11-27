Dolandırıcıların ihbar edilmesi duyuruldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adını kullanarak yardım isteyenlere itibar edilmemesi istendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ve belediye başkan yardımcılarının adı kullanılarak para talep edildiği bilgisi üzerine Bolu Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belediye yöneticileri adıyla yardım isteyen kişilerin yetkililere bir an önce ihbar edilmesi istendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve başkan yardımcılarımızın adı kullanılarak yardım adı altında para talebinde bulunulduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara itibar etmemeleri ve bu gibi durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya 444 26 58 belediye çağrı merkezimize ihbarda bulunmaları önemle duyurulur” denildi.