Dolandırıcıların yeni taktiği

Dolandırıcıların yeni taktiği villa ve dağ evleri oldu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ilimizin doğal güzellikleri ve turizm merkezleriyle ünlü çeşitli yerlerinde kiralık villa ve dağ evleri ilanları yayınlayan dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcıların yeni taktiği

Haber: N. Halid Altundal

Çeşitli yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur eden siber dolandırıcıların yeni taktiği kiralık villa ve dağ evleri oldu. İlimizin doğal güzelliklerine yakın villa ve dağ evleri kiralama ilanlarıyla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara karşı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden uyarı geldi.

“SAHTE İLANLARA İTİBAR ETMEYİN”

Müdür vekili Fazıl Karaduman imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğal güzellikleri ve kış turizm merkezleriyle ünlü olan İlimizde Abant, Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan Yaylası gibi yerlerin çok yakınlarında villa ve dağevleri kiralamalarına yönelik çeşitli internet sitelerine sahte ilanlar verildiği ve vatandaşlarımızın mağdur edildiği ile ilgili bilgiler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için söz konusu ilanlara itibar edilmemesi, kayıtlı ve belgeli tesislerle ilgili bilgilerin Müdürlüğümüzden alınabileceği hususları kamuoyumuza saygı ile duyurulur.”

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