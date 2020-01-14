Dolandırıcıların yeni tezgahına düşmeyin

Haber: C. Kutay AYKAN

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Her geçen gün yeni tuzaklar kuran dolandırıcılar bu seferde döviz bürolarından, bankalardan dolar ve Euro alan kişileri, evlerinin ve işyerlerinin kapısına kadar takip ederek kendilerini polis olarak tanıtıp, paraların sahte olduğunu, incelemenin ardından paraları geri iade edeceklerini belirterek, paraları alıp kayıplara karışmaya başladılar.

Bu yöntemin Bolu’da uygulanmasını engellemek için uyarıda bulunan Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri, şunları söylediler; “Cep telefonu ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan dolandırıcılık olaylarından sonra, kolay yoldan para kazanmaya çalışan bazı kişi ve kişilerin kendilerini polis olarak tanıtıp, döviz bürolarından dolar ve Euro alan özellikle yaşlı kişiler hedef alınmakta. Bu tür kişilere kesinlikle kanmayın. Polis hiçbir zaman vatandaşı durdurup, paraları incelemeye almaz. Bolulu vatandaşların kesinlikle bu tür kişilere kanmamalarını istiyoruz. Sadece döviz büroları değil, bankalardan çekilen paralara dikkat edilmesi gerekir. Bu tür kişileri gördüğünüz veya dolandırılmaya çalışıldığını anladığınız an hemen 155 Polis İmdat hattını arayın” dediler.