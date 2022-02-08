Dolandırıcılık davasından dram çıktı



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan S.B. son kez hakim karşısına çıktı. 21 yaşındaki S.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, bir yıl evli kaldığı eşini suçlayarak; “Sosyal paylaşım sitesinden telefon satışı yapmadım ve kimseyle de görüşme yapmadım. Bu suçu bir yıl veli kaldığım eşim yaptı. Benim banka hesabımı kullanarak, ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırarak, paraları da benim hesabıma yatırttı. Her gün eşimden dayak yiyordum. Genç yaşta evlilik yaptım ve büyük bir hata yaptım. Eşimin dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. Evlendikten sonra bunu öğrendim. Şiddet ve darp gördüm. Bir yıl boyunca eve kilitlendim. Cep telefonu bile kullanamadım. Korkumdan hiçbir kimseye ulaşamadım. Bu işleri onun yaptığı ortaya çıkınca, cezaevine girmemek için intihar bile etti. Benim çektiğimi kimse bilemez. Eşim alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Hakkında bir çok dolandırıcılık davası var. Benim hesabıma yatan paraları hep o çekiyordu. Çünkü benim evden çıkmam yasaktı. Bu işe alet olmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ne olursunuz beraatime karar verin” dedi.

Mağdur S.B.’de, kendisinin sosyal paylaşım sitesinden 3 bin 600 lira karşılığında 400 lira kaparo gönderdiğini belirterek; “Sosyal paylaşım sitesinden telefon almak için bir kadınla görüştüm. İfade veren bu kadının ses tonuna da çok benziyor. Benim zararımı karşıladığı için kendisinden şikayetçi değilim. Anlattıklarını duyunca genç kadına çok üzüldüm. Şiddet görmesi de beni etkiledi. Keşke kocası yargılanıp o ceza alsaydı” açıklamasında bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuksuz yargılanan genç kadın S.B.’yi önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardında iyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 320 lirada adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, genç kadın hakkında Hükmün Geri Bırakılmasına da karar vererek, 5 yıl içerisinde suç işlemesi halinde S.B.’nin hapis cezası ile cezalandırılacağına karar verildi.