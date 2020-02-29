​​​​​​​Dolandırıcılık olayı ülke sınırlarını aştı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu f. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, dolandırıcılık olayının ülke sınırlarımızı aşıp Gürcistan’a kadar uzandığı gerçeği ortaya çıktı. Başka bir dolandırıcılık olayından dolayı tutuklu olan sanık M.Ö., dolandırıcılık olayının Gürcistan’da gece kulübü sahibinin yaptırdığını belirterek; “Mağdur H.K. 15 bin TL almak için komisyon olarak gönderdiği 3 bin 780 TL. benim hesabıma yatırıldı. Bende bu parayı Gürcistan’da bulunan gece kulübü sahibine verdim. Bende orada garson olarak çalışıyordum. Bu şekilde çok sayıda paralar hep hesabıma yatırıldı. Bende bu paraları gece kulübü sahibine verdim. Benim hiçbir suçum yok” dedi.

Öte yandan internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olayının ülke sınırlarını aşarak, Gürcistan’a kadar uzandığı gerçeği de ortaya çıktı. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.