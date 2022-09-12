Dolandırıcılık olayları mahkemelerin yükünü arttırdı

Haber: Ceylan Beykoz

Son yıllarda sosyal paylaşım sitelerinden ve cep telefonu üzerinden dolandırıcılık davalarında büyük çapta artış gözlenmeye başladı. Genellikle sosyal medya üzerinden dolandırılma vakalarının artması, mahkemelerin gündemlerini de oluşturur vaziyette.

SAHTE SİTE VE SAHTE HESAPLARA, SAHTE MAKBUZ DA EKLENDİ

Sahte siteler kurup sahte hesaplar açan dolandırıcılar, şimdi de sahte kargo makbuzu düzenlemeye başladılar. Ürünü gönderdik diye sahte kargo fişini alıcılara gönderen dolandırıcılar, hem ürünü göndermiyor hem de bedavan para kazanma yolunu seçiyor. Mağdur olan vatandaşlar ise hem paralarından hem de ürünlerinden olunca soluğu Ağır Ceza Mahkemeleri’nde alıyorlar.

13 DURUŞMANIN 8’İ DOLANDIRICILIK

Emniyet yetkililerinden yapılan tüm uyarılara rağmen birçok Bolulu vatandaş dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 duruşma görülecek ve bunların 8’i dolandırıcılık olayı oluşturuyor. Mahkemelerdeki bu durum, dolandırıcılık olaylarının ne kadar çok arttığının da bir göstergesi oluyor. Dolandırılan bazı vatandaşlar Ağır Ceza Mahkemeleri’nde açtıkları davalardan dolandırıldıkları paraları geri alacaklarını düşünüyor ancak açılan davalara bakan mahkemelerin yalnızca ceza mahkemeleri olarak görev yapması da dolandırılan paralarını geri alacağını düşünen vatandaşa ceza niteliğinde.



