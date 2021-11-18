Dolandırıcılıkla ile ilgili soruşturma başlatıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bektaş yaptığı açıklamada “Bolu ilinde ve Abant çevresinde bulunan bazı otellere ait internet sitelerin in benzerinin yapılarak vatandaşların bu sahte hesaplar üzerinden dolandırılması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla hazırlık soruşturmaları başlatılmış olup şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli ve duyarlı olması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Kültür Turizm İl Müdürlüğü açıklaması

Dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak Bolu Kültür Turizm İl Müdürlüğü’de bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Doğal güzellikleri ünlü olan ve yıl boyu yoğun ilgi gören İlimizde faaliyet gösteren konaklama tesislerinin, web sitelerinin kopyalanarak sahte isimler altında yeni siteler açıldığı, bu siteler üzerinden sahte rezervasyonlar alınarak tüketicilerin mağdur edildiği yönünde şikâyetler gelmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için söz konusu web sitelerine itibar edilmemesi, İlimizde faaliyet gösteren konaklama tesisleri iletişim bilgilerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden alınabileceği gibi otel rezervasyonlarının da ülke çapında bilinen rezervasyon siteleri ile birlikte belgeli seyahat acenteleri veya direkt otel işletmeleriyle irtibat kurulmak suretiyle yapılması hususları kamuoyumuza saygı ile duyurulur” denildi.