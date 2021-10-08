Dolandırıcılıktan yargılanan sanık FETÖ firarisi çıktı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da ikamet eden Özcan Unan isimli şahsın, kredi kartı dosya masrafının iade edileceğini belirterek, 700 lirasını dolandıran Celaleddin İçyer, Ümit Bayır, Eyüp Cüni ve Emre Öztürk’ün 8 ila 16 yıl hapis cezası istemiyle açılan davası devam ediyor.

Duruşmaya mağdur olarak katılan Özcan Unan, sanıkların 700 lirasını iade ettiğini, şikayetini geri çektiğini açıklarken, mahkeme heyeti 2015 yılından bu yana duruşmalara katılmayan ve aranmasına rağmen bir türlü bulunamayan Celaliddin İçyer’in, nerede olduğunun tespitine karar verirken, söz alan diğer sanıklar, İçyer hakkında Fetö soruşturması geçirdiğini bu nedenle Yunanistan’a kaçıp, Yunanistan hükümetinden sığınma talep ettiğini ve yıllardır da bu ülkede yaşadığını söylemeleri, şaşkınlık yarattı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için 03 Aralık 2021 tarihine ertelendi.