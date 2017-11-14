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14 Kasım 2017 Salı
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    • Dolandırıcının savunması mahkeme heyetini bile şaşırttı

    Bolu Ağır ceza Mahkemesinde iki ayrı dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan ve SEGBİS sistemiyle savunma yapan sanığın yaptığı savunma mahkeme heyetini bile şaşırttı.

    14 Kasım 2017 Salı 14:24
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    Dolandırıcının savunması mahkeme heyetini bile şaşırttı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizde bir banka şubesine havale yapmaya gelen Mustafa Burak Yılmaz’ın 360 TL’sini dolandırın tutuklu sanık Erol Yalçın, öyle bir savunma yaptı ki, mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi. Sanık, hem mahkeme heyetinden hem de dolandırdığı Yılmaz’dan özür dileyerek;

    “Olay günü bankanın önünde beklerken bir anda karşıma elinde paralar bulunan müştekiyi gördüm ve bir saniye içerisinde hemen hikaye senaryosu hazırlayarak, müştekinin yanına gidip, kendimi banka görevlisi olduğumu söyleyip, elindeki parayı havale yapabileceğimi söyleyerek,  parasını aldım ve hemen olay yerinden kaçtım. Daha sonra yükle miktarda para beklerken saydığımda 360 TL olduğunu gördüm. Sonradan çok pişman oldum. Parayı geri iade etmek istedim ama müştekinin adresine ve ismine ulaşamadım. Müştekiden ve sizden çok özür diliyorum. Mağdurun beni affetmesini istiyorum. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Hala daha üzüntü içerisindeyim. Zararını karşılamak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti iki ayrı dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Erol Yalçın’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmayı 13 Şubat 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.

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