Haber: Kasım ŞAHİN
İlimizde bir banka şubesine havale yapmaya gelen Mustafa Burak Yılmaz’ın 360 TL’sini dolandırın tutuklu sanık Erol Yalçın, öyle bir savunma yaptı ki, mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi. Sanık, hem mahkeme heyetinden hem de dolandırdığı Yılmaz’dan özür dileyerek;
“Olay günü bankanın önünde beklerken bir anda karşıma elinde paralar bulunan müştekiyi gördüm ve bir saniye içerisinde hemen hikaye senaryosu hazırlayarak, müştekinin yanına gidip, kendimi banka görevlisi olduğumu söyleyip, elindeki parayı havale yapabileceğimi söyleyerek, parasını aldım ve hemen olay yerinden kaçtım.
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