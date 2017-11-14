Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde bir banka şubesine havale yapmaya gelen Mustafa Burak Yılmaz’ın 360 TL’sini dolandırın tutuklu sanık Erol Yalçın, öyle bir savunma yaptı ki, mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi. Sanık, hem mahkeme heyetinden hem de dolandırdığı Yılmaz’dan özür dileyerek;

“Olay günü bankanın önünde beklerken bir anda karşıma elinde paralar bulunan müştekiyi gördüm ve bir saniye içerisinde hemen hikaye senaryosu hazırlayarak, müştekinin yanına gidip, kendimi banka görevlisi olduğumu söyleyip, elindeki parayı havale yapabileceğimi söyleyerek, parasını aldım ve hemen olay yerinden kaçtım. Daha sonra yükle miktarda para beklerken saydığımda 360 TL olduğunu gördüm. Sonradan çok pişman oldum. Parayı geri iade etmek istedim ama müştekinin adresine ve ismine ulaşamadım. Müştekiden ve sizden çok özür diliyorum. Mağdurun beni affetmesini istiyorum. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Hala daha üzüntü içerisindeyim. Zararını karşılamak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti iki ayrı dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Erol Yalçın’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmayı 13 Şubat 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.