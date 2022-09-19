Dolandırılanlar dolandırıcıyı bakın teşhir etti

Haber: Süleyman Kurt

İlginç dolandırıcılık olayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ortaya çıktı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sınıf öğretmenliği 2’inci sınıf öğrencisi Rabia Kökçe isimli öğrenci, sosyal paylaşım sitesinde satılık bir cep telefonu ilanı gördü. İlanı veren Halil İbrahim Çavaş isimli şahısla irtibata geçerek bin 50 lira karşılığında anlaştı.

FACEBOOKTA TANIŞTIM

Dolandırıcılık olayı bundan sonra tüm gerçekliği ile ortaya çıkmaya başladı. Genç üniversite öğrencisi, dolandırıcı Çavaş ile görüştükten sonra başından geçenleri mağdur sıfatıyla SEGBİS sistemiyle katıldığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde şöyle anlattı:

“Kendisiyle sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasıyla tanıştım. Verdiği ilan hakkında görüşme sağladım ve cep telefonu için bin 50 liraya anlaştım. Parayı da banka havalesi ile gönderdim. Ne var ki para bin liranın üzerinde olduğu için hemen hesaba geçmedi” dedi.

ÇOCUK BEZİ İÇİN BORÇ PARA İSTEDİ

Bu olayın ardından dolandırıcı hemen parayı alamayınca ilginç bir yola başvurdu. Bu olayı da genç üniversite öğrencisi şöyle dile getirdi; “Cep telefonu karşılığı olan bin 50 lira hesaba geçmeyince Halil İbrahim Çavaş, küçük yaşta çocuğu olduğunu ve bez parası olmadığını, acil olarak çocuk bezi alması gerektiğini söyleyerek, benden telefon parası harici 200 lira borç para istedi. Hatta bu şahıs beni inandırmak için kimlik fotokopisini bile WhatsApp hattından gönderdi. Bende kendisine güvendim ve inandım, hesabına 200 lira borç olarak gönderdim. Aradan birkaç gün geçti, ne borç aldığı parayı gönderdi, nede anlaştığımız cep telefonunu. Şüpheye düştüm, kendisini aradım ama benim numaramı engellemiş. Bunun üzerine kendisine dava açtım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim”

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEN İFŞA EDİLDİ

Bu yaşanan ilginç olayın üzerine yaptığımız araştırmada, Halil İbrahim Çavaş tarafından dolandırılanlar, Facebook sayfasından dolandırıcı adına bir hesap açarak; “1 numaralı sahtekarım. Düzenbaz, üç kağıtçı ve nitelikli dolandırırım. Dosyam bile mevcuttur” açıklamalarını yazdılar. İddiaya göre Çavaş’ın yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve hakkında çok sayıda bu suçtan dosyası bulunduğu iddia edildi.

KARGO ÜCRETİNİ BEN ÖDEDİM

Dolandırıcı Halil İbrahim Çavaş’ın ülke genelinde tanınmasını ve başka kişilerin canının yanmamasını isteyen üniversite öğrencisi Rabia Kökçe, şunları söyledi; “Hem telefon parasını ödedim, hem 200 lira borç verdim, hem de 23 lira kargo parası ödedim ve toplam da bin 273 lira zarara girdim. Ben bir üniversite öğrencisiyim, bu para benim için iyi bir para. Bu dolandırıcılık olayı yüzünden çok mağdur oldum. Paramın geri verilmesini istiyorum.”