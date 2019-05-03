Dolandırıldı, takip etti, yakalattı

Özel Haber: Esra ÖZTÜRK

Kendisine sahte para vererek dolandıran kişileri polise yakalatan taksi şoförü Aykut Türk, başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay günü akşam saatlerinde PTT caddesi üzerindeki taksi durağına gelerek aracıma binerek, gezilecek neresi var bizi oraya götür dediler. Bende onları Kadın Doğum Hastanesi bulunduğu dönel kavşağa geldiğimde, inmek istediklerini söylediler. Ücret ise 10 TL tuttu. Şahıslardan biri bana 100 TL uzattı ve bende karşılığında 90 TL geri verdim. Durağa döndüğümde arkadaşlar bana arabama binen kişilerin sahte paracı olduğunu söyleyince panikledim. 5-6 kişi paraya baktık ama sahte para olduğunu anlayamadık. Sonra bir markete gidip parayı orada makinaya okuttuk ve sahte olduğunu anladık” dedi.

ÇOK GÜZEL İŞÇİLİK YAPMIŞLAR

Bu olayı onuruma ve gururuma yediremedim ve hemen şahısları bıraktığım yere gittim. Kent meydanında şahısları ararken bir anda karşıma çıktılar. Hemen peşlerine düştüm ve bu arada polise de bilgi verdim. İki dolandırıcı Valilik binasının dönel kavşağında Sümer Taksiye ait araca bindiler. Sümer taksiyi arayarak durumu telefonlara bakan arkadaşa bildirdim. Taksinin otogar tarafına gittiğini öğrendim. O sırada polisler geldi ve bizde otogar yönüne gitmeye başladık. Sümer Taksinin sürücüsü Erdal Çelikbaş’la araç içerisinde tartışıyorlardı. Polis hemen bu iki şahsı gözaltına aldı. Yemin ederim dolandırıcılar çok güzel işçilik yapmışlar. Biz bile paranın sahte olduğunu anlayamadık. Karakolda verdiğim 90 TL’yi geri aldım” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 16:32