Dolandırıldığını yolda öğrendi



Haber: C. Kutay Aykan

Erkek arkadaşının tavsiyesi üzerine, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Beldesinde günlüğü 800 lira olan villa kiralayan S.B. isimli genç kadın hem parasından hem de tatilinden oldu. Bu olayla ilgili Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Duruşmaya mağdur olarak S.B. ile “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan N.H. sanık olarak katıldı.

Duruşmada, sanık N.H.’den davacı ve şikayetçi olduğunu belirten S.B., “Arkadaşım C.M. Maşukiye beldesinde günlüğü 800 lira olan bir villayı bulmuş. Beni arayarak parayı benim yatırmamı söyledi. Bende banka havalesi ile parayı yolladım. Arkadaşımla yola çıktık ve daha önceden görüştüğümüz kişiyi arayıp, bir sorun olup olmadığını öğrenmek istedik. Fakat, telefonumuz engellenmiş. İşte o zaman dolandırıldığımızı anladım. N.H.’den davacı ve şikayetçiyim. Paramın geri iadesini istiyorum” dedi.

BENİ KULLANDILAR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan N.H., isimli kadın ise kendisinin kullanıldığını açıklayarak, şu savunmaya yaptı; “İnternet üzerinde B.K. isimli işyeri sahibi görüştüm ve iş teklifini kabul ettim. B.K. bana daha fazla daha fazla para kazanmam için, banka hesaplarımın kullanılmasını da kabul ettim. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Hatta kız kardeşimin de banka hesaplarını kullanmaya başladılar. Hesaplarımıza gelen paraları Yunanistan da farklı kişilere yolluyorduk. Bin gün beni karakoldan aradılar ve gittiğimde her şeyi öğrendim. Meğer, patronum olmayan villaları, benim sosyal paylaşım sitemden yollayıp, onlarca kişiyi dolandırmış. Beni kullandılar, bende mağdurum. Böyle bir suçu işlediğimin farkında bile değilim. Suçsuzum” Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.