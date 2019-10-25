Dolandırmamış komisyon almış!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan E.D.’nin hakkında birçok ilde dolandırıcılık suçu işlediği ortaya çıktı.

İşsiz kaldığı için sosyal paylaşım sitesi facebook sitesinden kendi adına, “Kolay kredi” verme vaadiyle site açtığını fakat kimseyi dolandırmadığını belirterek E.D., savunmasında şunları söyledi;

“İşsiz olduğum için bu işe girdim. Hakkımda birçok ilde dolandırıcılık davası açılmıştır. Ama ben kimseyi dolandırmadım. Komisyon karşılığı bu paraları aldım. Hatta Bolu’da yaşayan Cüneyt A. isimli kişiden de Bin TL para aldım. Bu kişiye kredi alacaktım ama kredi notu düşük olduğu için kredi çıkartamadım. Sonra da kendisine ulaşamadım. Şayet bana yardımcı olursanız kendisine Bin TL’sini iade etmek istiyorum, zararını gidermek istiyorum” dedi.

Mahkeme başkanının, “Sadece Bolu’da değil, birçok ilde hakkında dava açılmış durumda. Bir kişi değil onlarca kişi senden şikayetçi. Yaptığın iş doğru bir iş değil. Bu işi meslek haline getirmişsin” sorusuna ise sanık; “Dolandırıcılık yapmadım, İşim gereği yaptığım hizmete karşılık komisyon aldım. Bir çok kişiye de parası vermek için ulaşamıyorum” cevabını verdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 16:29