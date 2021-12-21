“Dolar düştü! Ürünlerin fiyatı niye hala aynı?”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye’nin gündeminde olan dolar kuru hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, doların 20 Aralık Pazartesi gecesi yüzde 40 değer kaybettiğini ve dolar kuru sebebiyle zamlanan ürünlerin neden hala aynı fiyatta olduğunu sorarak sert çıkış yaptı. Başkan Tanju Özcan, “Dolar yüzde kırk düştü de niye tuvalet kâğıdı fiyatı aynı? Süt fiyatı hala aynı? Niye et fiyatı aynı? Niye motorin fiyatı hala aynı? Hani sen dolar kurundaki artıştan dolayı yapmıştın bunları?” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLAR BU SORULARI BİZİM SORMAMIZ GEREKİYOR”

Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şimdi dolar dün gece düştü, yüzde kırk. Peki, biz bir süredir yılbaşından bu yana her şeye dolar kuru bahane edilerek, Euro kuru bahane edilerek zam yiyoruz değil mi? Akaryakıta gelen zamlar ortada. Köylünün yemine gelen zam ortada, süte gelen zam ortada. Ete gelen zam ortada. Tuvalet kâğıdına gelen zam ortada. Peki, dolar yüzde kırk düştü de niye tuvalet kâğıdı fiyatı aynı? Süt fiyatı hala aynı? Niye et fiyatı aynı? Niye motorin fiyatı hala aynı? Hani sen dolar kurundaki artıştan dolayı yapmıştın bunları? Düz mantık dolar yüzde kırk düşünce bunların da bugün yüzde kırk düşmesi gerekmiyor muydu? Niye düşürmüyorsun? Niye düşürmüyorsun? Soruyorum. Doğalgazı niye yüzde kırk düşürmüyorsun şimdi? Arkadaşlar bu soruları bizim sormamız gerekiyor. Yani sormamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor”