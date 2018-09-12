banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Dolar kuru kömürü vurdu, vatandaşlar isyan etti

    Mudurnu 3. etap TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar, kömür alımındaki fiyat artışı nedeniyle Emlak Yönetime isyan etti.

    12 Eylül 2018 Çarşamba 14:24
    Bu haber 395 kez okundu
    Dolar kuru kömürü vurdu, vatandaşlar isyan etti

    Haber: Kasım Şahin

    İddiaya göre Mudurnu 3. Etap TOKİ konutlarında barınan 496 vatandaş, Emlak Yönetim ile kömür alımı için anlaştı. Emlak Yönetim geçtiğimiz Haziran ayında kömür ihalesi için gazetelere ilan verdi. 6 Temmuzda yapılan 850 tonluk kömür ihalesini, geçen seneki firmanın üstlendiğini ve kömürün tonunun 1200 TL olduğunu site sakinlerine iletti. Aradan geçen zaman içinde firmayla herhangi bir sözleşme imzalanmadığı iddia eden vatandaşlar, bir ay sonra firmanın dolardaki fiyat artışı nedeniyle ihaleden geri çekildiğini Emlak Yönetime belirttiğini söyledi. Emlak Yönetime isyan eden vatandaşlar tepkilerini şu şekilde aktardı: “Yapılan ihalede Emlak Yönetim ihaleyi alan firmadan herhangi bir teminat ve imza almamış. Bundan dolayı aradan 1 ay geçtikten sonra firma Emlak Yönetime ihaleden doların yükselmesinden dolayı çekildiğini belirtmiş. Bu konu ile ilgili Emlak Yönetim, firmanın anlaşmayı imzalamadığını ve kömür fiyatı olarak araştırma yapıldığını, şuan için en uygun fiyatın 1608 TL olduğunu geçtiğimiz günlerde site sözcülerini toplayarak bildirdi. Bunun üzerine site sakinleri Emlak Yönetimden yetkilileri çağırarak konu hakkında bilgi aldı ve aradaki zararı belirtti.”

    “SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLMEDİ”

    TOKİ sakinleri, yetkililerin şuan da kömür almak isterseniz 1608 TL dediğini ve milleti bu şekilde kış ayına girerken büyük zarara soktuklarını söylediler. 2+1 dairelerin yaklaşık 500 TL, 3+1 dairelerin ise tahmini 800 TL zararları olduğunu da belirten konut sahipleri, “Mecburu olarak 1608 TL’den kömürü

    kabul ettik.  Emlak Yönetime de yüzde 51 imza toplayarak kendi yönetimimizi kendimize almak istiyoruz dedik. 10 aydır sizlerle çalışmaktayız, büyük sıkıntılar yaşadık, sorunlarımız çözülmedi. Kömür darbesi de bizleri çok büyük bir şekilde yıktı” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, 3., Etap, TOKİ, Konutlarında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • METE FERAH METE FERAH BOLU DEĞİŞİYOR!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan DOST KAZANMA SANATI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124