Haber: Kasım Şahin

İddiaya göre Mudurnu 3. Etap TOKİ konutlarında barınan 496 vatandaş, Emlak Yönetim ile kömür alımı için anlaştı. Emlak Yönetim geçtiğimiz Haziran ayında kömür ihalesi için gazetelere ilan verdi. 6 Temmuzda yapılan 850 tonluk kömür ihalesini, geçen seneki firmanın üstlendiğini ve kömürün tonunun 1200 TL olduğunu site sakinlerine iletti. Aradan geçen zaman içinde firmayla herhangi bir sözleşme imzalanmadığı iddia eden vatandaşlar, bir ay sonra firmanın dolardaki fiyat artışı nedeniyle ihaleden geri çekildiğini Emlak Yönetime belirttiğini söyledi. Emlak Yönetime isyan eden vatandaşlar tepkilerini şu şekilde aktardı: “Yapılan ihalede Emlak Yönetim ihaleyi alan firmadan herhangi bir teminat ve imza almamış. Bundan dolayı aradan 1 ay geçtikten sonra firma Emlak Yönetime ihaleden doların yükselmesinden dolayı çekildiğini belirtmiş. Bu konu ile ilgili Emlak Yönetim, firmanın anlaşmayı imzalamadığını ve kömür fiyatı olarak araştırma yapıldığını, şuan için en uygun fiyatın 1608 TL olduğunu geçtiğimiz günlerde site sözcülerini toplayarak bildirdi. Bunun üzerine site sakinleri Emlak Yönetimden yetkilileri çağırarak konu hakkında bilgi aldı ve aradaki zararı belirtti.”

“SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLMEDİ”

TOKİ sakinleri, yetkililerin şuan da kömür almak isterseniz 1608 TL dediğini ve milleti bu şekilde kış ayına girerken büyük zarara soktuklarını söylediler. 2+1 dairelerin yaklaşık 500 TL, 3+1 dairelerin ise tahmini 800 TL zararları olduğunu da belirten konut sahipleri, “Mecburu olarak 1608 TL’den kömürü

kabul ettik. Emlak Yönetime de yüzde 51 imza toplayarak kendi yönetimimizi kendimize almak istiyoruz dedik. 10 aydır sizlerle çalışmaktayız, büyük sıkıntılar yaşadık, sorunlarımız çözülmedi. Kömür darbesi de bizleri çok büyük bir şekilde yıktı” diye konuştu.