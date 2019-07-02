Dolarla maaş alayım dedi dolandırıldı

Haber: C. Kutay AYKAN

Sosyal medya platformu olan Facebook’da Muhammet Ş. isimli şahıs ‘Suudi Arabistan’da 2 bin 500 Dolar maaş ile çalışacak döner ustası aranıyor’ diyerek ilan verdi. İlanı gören Aziz K., ilan sahibi Muhammet Ş. ile iletişime geçerek işi istediğini söyledi. Yurt dışında çalışmak için bir takım belgeler ve masraf gerektiğini söyleyen Muhammet Ş., parayı yollaması halinde kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Aziz K.’den 1.355 TL alan Muhammet Ş. daha sonra da Antalya’ya gelmesini söyledi. Parayı yatırdıktan sonra Antalya’ya giden Aziz K. daha sonra Muhammet Ş.’yi aradı. Muhammet Ş.’ye ulaşamayan Aziz K. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mağdur olduğu iddia edilen Aziz K. hakim karşısına çıktı. Muhammet Ş.’nin gıyabında geçen duruşmada Aziz K., yaşadıklarını şöyle anlattı; “Ben kebap ustasıyım, iş arıyordum. Facebook’ta ilan gördüm. 2 bin 500 Dolar maaşla Suudi Arabistan’da döner ustalığı yapacak eleman arandığını yazıyordu. İlanda yazan telefon numarasını arayarak işe başvurdum. Telefonda şahıs kendisini Bülent olarak tanıttı. Bana, ‘Yurt dışında çalışmak için evrak lazım, sen bize parayı yolla biz hallederiz’ dedi. Daha sonra Antalya’ya kadar gittim. Antalya’da bu şahısları aradım. Antalya’da arayıp ulaşamayınca durumu anladım. Şahıslardan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Aziz K.’den dolandırıcıların kendisi ile irtibata geçtiği telefon numarasını sordu. Bunun üzerine Aziz K. dolandırıldığı ilanın aynı şekilde ve aynı telefon numarasından yayınlanmaya devam ettiğini ifade ederek, “Dolandırıldığımı anladıktan bir süre sonra yine Facebook’ta bir ilan gördüm. Yine aynı ilanı vermişler. Görünce numaranın lazım olacağını anlayarak tekrar aldım ve aradım. Yine ulaşılamıyor oldu” şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti sanık Muhammet Ş.’nin dinlenmesi için duruşmayı 12 Eylül tarihine erteleyerek, firari durumda bulunan sanığının yakalanması için talimat verdi.