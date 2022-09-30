Dolu, sel ve baskınlara karşı sigorta

Haber: Nesrin Altuntaş

Sigorta, hasar ve restorasyon alanında faaliyet gösteren Abant Sigorta Genel Müdürü Süleyman Uzunoğlu, “Kış aylarında genellikle müdahale ettiğimiz hasarlardan en önemlileri yoğun yağmur yağışlarında meydana gelen su hasarları oluyor. Bu tür hasarlara erken müdahalemizle nem alma kurutma işlemimizle hasarların büyümelerini engelliyor maliyetleri ve emtia kayıplarını çok aza indiriyoruz. Kış şartları araç kazalarında da önemli ölçüde artışı beraberinde getiriyor” dedi.

YANGINLAR ARTIYOR

Kış aylarında yangıların da yoğunlaştığına işaret eden Uzunoğlu, “Kış aylarında soğuklar sebebiyle işletmelerde fabrikalarda ve dairelerde ısıtma ön plana geliyor. Elektriksel ısınma sistemleri kaynaklı yangın hasarları gündemden düşmüyor. Yangın hasarları genellikle nerede ne koşullarda olursa olsun işletmelerde dairelerde ve binalarda fabrikalarda çok zorlandığımız ve iş kaleminin çok fazla olduğu hasarlar. Yangında işletmelerin gördüğü zarar diğer hasarlara göre çok çok fazla olabiliyor. Bu nedenle poliçedeki yangın teminatları iyi analiz edilip gerekirse ek teminatlar poliçeye eklenmeli” diye konuştu.

KAR ZARAR VERİYOR

Fırtına ve aşırı rüzgar kaynaklı hasarlara değinen Süleyman Uzunoğlu, “Bunlar da yine işletmelerde çatı panel hasarı, cam hasarı, tabela hasarı, dış cephe hasarı gibi fabrika ve binalarda bir çok hasara sebebiyet verebiliyor. Yoğun kar yağışları ise fabrika ve işletme çatılarında aşırı yük oluşturduğundan çatı çökme hasarına sebebiyet veriyor. Araç sigortalarında ise tek taraflı kaza artışları olduğu için kasko sigortası yapılması çok önemli” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 13:38