Doluluk oranı % 25 seviyesine çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Öte yandan yağan yağmur ile birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü. Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan Bolu'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajı doldurmaya başladı. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Gölköy’de görülen sağanak yağış DSİ verilerine de yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)'nin baraj doluluk verilerinde barajın doluluk oranı yüzde 24.6 seviyesine çıktı. Doluluk oranı hızla artmaya devam eden Gölköy Barajı görüntülendi. Diğer taraftan yağan yağmur ile birlikte gölün çevresinde bulunan onca çöpün sular ile sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajında yağışların mevsim normalleri altında seyretmesi sebebiyle su seviyesi yüzde 16’ya kadar düşmüştü. Geçtiğimiz Aralık ayında su seviyesi yüzde 20 olan Gölköy Barajı’nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıkmıştı. İl genelinde geçtiğimiz hafta boyunca yağan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte Gölköy Baraj Göletinde su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajda yüzde 18 seviyelerine gerileyen doluluk oranı yağışların etkili olduğu son 6 gün içerisinde yüzde 25 seviyelerine yükseldi.

Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı’nda karın erimesiyle birlikte su seviyesinin yeniden normal düzeylere gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 10:35