Doluluk oranı % 50 seviyelerine geriledi

Bölgenin yaz mevsiminde yeteri kadar yağış alamadığına değinen yetkililer, kış aylarında yağışların bol olması halinde Gölköy Barajı’nda doluluk oranın tekrardan yüzde 80 seviyelerine çıkacağını söyledi. Tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen ve dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından içme suyu rezervi olarak temiz su arıtma tesisine bağlanan Gölköy Barajı’nda doluluk oranı nisan ve mayıs aylarındaki yağışlarla birlikte yüzde 80 seviyelerine çıkmıştı. Yaz mevsiminde bölgenin yeteri kadar yağış almaması barajda doluluk oranı yüzde 49 seviyelerine geriledi.

Kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte etkili olacak yağmur yağılarından dolayı Gölköy Barajı’nın tekrardan yüzde 80 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Bölgenin kış aylarında bol yağış alması halinde barajlardaki doluluk seviyelerinin artacağı öngörülüyor. Bölgemizde Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar nedeniyle sulama amacıyla kurulan diğer barajlarla birlikte Gölköy Barajı başta olmak üzere tüm barajlardaki doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine kadar çıkmıştı. Yaz aylarının yağışsız geçmesi ve tarımsal faaliyetlerden dolayı sulama yapılması il genelindeki barajların doluluk oranını yüzde 49 seviyelerine kadar geriletti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yağışların bol geçmesi halinde barajlardaki doluluk oranlarının üst seviyelere çıkarak yüzde 80’lere 90’lara çıkacağını tahmin ediliyor.