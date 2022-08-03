Domino Tekstil Fabrikasında 28 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Bolu’nun Karacaağaç Mahallesi’nde faaliyet gösteren Domino Tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğle yemeğinde tavuk yediklerini belirtilmesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Domino Tekstil Fabrikasında 28 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Haber: Ceylan Beykoz

Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan Domino Tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye giden işçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve içme suyundan numune alarak laboratuvara götürdü. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune alarak laboratuvara gönderdi.

Hastaneye başvuran 28 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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