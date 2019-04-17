Domuz için kapsam genişletildi

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Yıllar itibariyle kuraklık, don, dolu, şiddetli yağış, sel-su baskını ve fırtına gibi vuku bulan doğal afetler ülkemizde bölgemizde ve İlimizde bitkisel ve hayvansal üretimde önemli zararlara yol açmaktadır. Tarım Sigortası olarak tanımlanan bu sistem içinde; bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanlarının, güvence altına alınması hedeflenmektedir. Üreticilerimizin olası tabii afetlerden etkilenmeleri durumunda ekonomik zararlarının karşılanması için varlıklarını mutlaka tarım sigortası kanunundan yararlanarak sigorta yaptırıp güvence altına almalarını öneriyoruz. Sigorta bedelinin yüzde 50'sini Bakanlığımız karşılamaktadır. Ayrıca üreticilerimizin en çok şikayetçi olduğu domuz zararı da sigorta kapsamına dahil edilmiştir. İlimizde halen gerek hayvancılık gerekse bitkisel ürünlerimiz istenilen düzeyde sigorta kapsamında değildir. Bizler, üreticilerimizin alın terinin boşa gitmemesini ve bu imkanlardan yararlanmanızı istiyoruz” dedi