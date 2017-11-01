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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Domuz sanıp öldürmüş

    Bolu’nun Mengen ilçesinde geçtiğimiz ay parçalanmış cesedi bulunan Zeki Öztürk’ün ilk başta ayı saldırısına uğradığı tahmin edilirken, kendisinin bir arkadaşı tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı. Olayın aydınlanmasından sonra Öztürk’ü domuz sanarak vurduğunu itiraf eden Mustafa Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 15:26
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    Domuz sanıp öldürmüş

    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, geçtiğimiz ay ilimiz Mengen ilçesi Gözecik Köyü’nde meydana geldi. Mantar toplamak için evinden ayrılan evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Öztürk’ten uzun süre haber alınamadı. Aile bireyleri Öztürk için endişelenip Jandarma ekiplerine haber verdi. Çevrede arama başlatan ekipler Öztürk’ün parçalanmış cesedine ulaştı. Tahminlere göre ayı saldırısı yüzünden ölen Öztürk’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Öztürk’ün ensesinde saçma çıktı. Otopsi raporunun ardından olay hakkında soruşturma başlatan ekipler katil zanlısını aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Öztürk’ün arkadaşı, Mustafa Çetin suçunu itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

    Çetin, verdiği ifadede av sırasında Öztürk’ü domuz sanıp ateş ettiğini iddia ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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