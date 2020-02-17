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Domuzları avlayıp sergilediler

Kıbrıscık’ta tarım arazilerine zarar veren domuzları avlayan avılar, öldürdükleri yaban domuzlarını kepçeye asarak köy meydanında sergilediler.

Domuzları avlayıp sergilediler

Haber: Erdan Tanrıverdi

İlimiz Kıbrıscık ilçesi Çukur köyünde bulunan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için köyde yaşayan vatandaşlar arasından 7 kişilik avcı ekibi kuruldu. Yaban domuzlarını avlamak için ormana giden köylüler, karşılarına çıkan 4 yaban domuzunu öldürdü. Avcılar öldürdükleri yaban domuzlarını kepçe yardımıyla köye getirerek diğer köylülerin de görmesi için kepçeye asarak sergiledi. Köylüler daha sonra avladıkları 4 yaban domuzunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına paylaştı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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