Domuzları avlayıp sergilediler

Haber: Erdan Tanrıverdi

İlimiz Kıbrıscık ilçesi Çukur köyünde bulunan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için köyde yaşayan vatandaşlar arasından 7 kişilik avcı ekibi kuruldu. Yaban domuzlarını avlamak için ormana giden köylüler, karşılarına çıkan 4 yaban domuzunu öldürdü. Avcılar öldürdükleri yaban domuzlarını kepçe yardımıyla köye getirerek diğer köylülerin de görmesi için kepçeye asarak sergiledi. Köylüler daha sonra avladıkları 4 yaban domuzunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına paylaştı.