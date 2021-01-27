Don ve buzlanmaya dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde ilimizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli rüzgar yerini bazı bögelerde karla karışık yağmura bırakırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı alarm verdi. Meteorolojiden ilimiz Bolu için yapılan duyuruda 28 Ocak Perşembe günü buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteorolojiden konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 cm kar örtüsü bırakması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:28