Donarak öldü

Haber: Erdal TANRIVERDİ

İşe gitmek için Atatürk Orman Parkını kullanan vatandaşlar tarafından yerde yatar vaziyette, ayakkabıları ve çorapları çıkartılmış vaziyette gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak, konu hakkında bilgi verdiler.

Olay yerine gelen Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri hemen çevre güvenliğini alarak, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısıyla birlikte ceset üzerinde inceleme başlattılar. Ölen şahsın ayakkabıları ve çoraplarının 4-5 metre uzaklıkta bulunması şüphe yarattı.

Yapılan incelemede ölen 58 yaşındaki Seydullah Şahin’in park içerisinde alkol aldıktan sonra sızdığı ve donma neticesi de hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 10:05