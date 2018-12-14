Haber: Kasım ŞAHİN

Aralık ayının en soğuk günlerini yaşamaya başladı. Şehir merkezinde yeterli miktarda kar yağışının olmaması nedeniyle, dağlara yağan karın soğukluğu, merkezi etkiledi. Cumayı Cumartesiye bağlayan gece merkezde hava sıcaklığı gece eksi 4.9 olarak tespit edilirken, Çarşambayı perşembeye bağlayan gece ise eksi 3 dereceyi gördük.

Şehir merkezinde bu sabah başlayan kar yağışı 2 santimetreye ulaştı. Ne var ki hava sıcaklığının etkisiyle 2 santimlik kar kısa sürede eridi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Kartalkaya’da kar kalınlığı 65, Abant’ta ise 17 santimetre olarak ölçüldü. Bir haftalık hava tahmin raporuna göre ilimizde kar yağışı beklenmezken, önümüzdeki hafta zaman zaman yağmur yağışının beklendiği açıklandı.