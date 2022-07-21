Dönel kavşak yapımı için kapatıldı

Bolu Belediyesi tarafından Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde yaptırılan dönel kavşak nedeniyle trafik akışı 3 gün kapalı kalacak.

Dönel kavşak yapımı için kapatıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi şehir genelinde yaptırdığı dönel kavşak çalışmalarını sürdürüyor. Bu seferde çalışmalar Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde başladı. Çalışma nedeniyle trafik Valilik önünden Mudurnu kavşağına kadar tek şeritten işlerken, Mudurnu kavşağından Valilik dönel kavşağına kadar olan bölüm ise 3 sürüyle kapatıldı.

Askerlik Şubesi önündeki dönel kavşak çalışması nedeniyle trafik akışında zaman zaman sıkışmalar meydana gelirken, kavşak çalışmasının Pazar günü tamamlanması bekleniyor.

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