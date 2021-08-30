Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklu vatandaşlar hakkındaki düşüncelerini paylaştıktan sonra halen gündemden düşmedi. Tanju Özcan kendi düşüncelerini, toplumun bazı kesimleri başka partilere göz kırpıyor algısıyla karşıladığını ifade etti. Başkan Özcan twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hiçbir yere gitmiyorum. Ben Atatürk’ün CHP’sinin öz evladıyım” diyerek, başka partilere göz kırpıyor diyenlere cevap verdi.

“HİÇBİR YERE GİTMİYORUM”

Özcan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Ben bugün memleketimin bekasını düşünerek düşüncelerimi kamuoyu ile gizli bir ajandam olmaksızın paylaştım. Birileri başka partilere göz kırptığım şeklinde algılamış. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben Atatürk’ün CHP’sinin öz evladıyım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.”