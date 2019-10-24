Dönerin Yeni Adresi

Haber: Birol Ertunç

Önce insan sağlığı sloganıyla çıkılan lezzet yolculuğunda 250. durağın Bolu olduğu öğrenilirken Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi No.10 da önümüzdeki cumartesi hizmetine başlayacak olan Ekrem Coşkun Döner gerçek yaprak et dönerin eşsiz lezzet ve kalitesini siz değerli Bolululara en uygun fiyat ve kusursuz hizmet anlayışı ile buluşturacak.

Ekrem Coşkun Döner Bolu Şubesi işletmeciliğini üstlenen genç girişimci Mustafa Uyar; dönerlerinin yüzde 100 dana etinden yapıldığını belirterek, “Amacımız; hilesiz, kıymasız yüzde yüz yaprak et dönerimizin eşsiz lezzet ve kalitesini, değerli misafirlerimizle en uygun fiyat ve kusursuz hizmet anlayışımızla buluşturmaktır. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek hiçbir ürün ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Ekrem Coşkun Döner'in hizmet anlayışı ‘Ne Yediğini bilmek Herkesin Hakkı’ sloganıdır. TSE ve Helal Sertifikası bulunan işyerimizde yüzde 100 dana eti olan dönerin içerisinde kesinlikle kıyma ya da başka bir şey bulunmamaktadır. İsteyenlere ekmek arası şeklinde hizmet verildiği gibi isteyenlere de kilo hesabı satış yapacağız” ifadelerini kullandı.

Uyar ayrıca 26 Ekim Cumartesi saat 12.00’de yapılacak olan açılışa tüm Boluluları davet etti.