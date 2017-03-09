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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Döngeloğlu: “15 Temmuz son değil, başlangıçtı”

    Gerede Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nu ağırladı.

    09 Mart 2017 Perşembe 13:03
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    Döngeloğlu: “15 Temmuz son değil, başlangıçtı”

    Haber: BMA

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Gerede Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen “Ömer Döngeloğlu ile Tarihin Akışını Değiştiren Kadınlar” isimli konferans programında Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice ve İslamın kadınlara verdiği değer anlatıldı. Programa Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

    Kadının İslamdaki yerine dikkat çeken ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, “Batı 1900’lü yıllardan sonra kadınlara hak verirken İslam 1400 sene önce kadınlara tüm haklarını vermiştir” diye konuştu. Etkileyici anlatımıyla gönüllere hitap eden Döngeloğlu gündeme ilişkin konulara da değindi.

    Milletimiz için, devletimiz için Gerede’den referandum için evet diyorum açıklaması yapan ilahiyatçı-yazar, “Hz. Ali’yi 15 sene hizmetinde bulunan şahıs, kafir diyerek şehit etti. Hz. Osman’ı hırsız diyerek şehit ettiler. Abdülhamid’i diktatör diye tasfiye ettiler. Bu sözler size bir yerden tanıdık geliyor mu?

    Fetöcüler 40 senede sızdılar, bizden gözüktüler. 15 Temmuz son değil, başlangıçtı. Çok dikkatli olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

    Program sonunda Ömer Döngeloğlu’na Gerede’nin sembölü kemer-cüzdan seti takdim eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Teşrifleriyle bizleri onurlandıran, muhteşem anlatımı ve harika mesajlarıyla kalplerimize hitap eden Ömer Döngeloğlu Hocamıza Gerede halkı adına şükranlarımı sunarım” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, 8, Mart, Dünya

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