Haber: Semih Baykal

İlimiz Kılıçarslan mahallesinde bulunan ve kullanılamayan bir otelin birinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar, donmuş vaziyette kadın cesedi bulduğu yönünde polis ekiplerine haber verdi. Otele gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri, donmuş kadın cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından henüz kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin kesin ölümünün belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Morguna gönderdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.