HABER:Ceylan Beykoz

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Bolu Dağı Tüneli kesiminde, öğleden sonra akıcı bir şekilde seyreden trafik akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşmaya başladı. Otoyolun Bolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesimlerinde zaman zaman yaşanan yoğunluk sürücülerin normal hızlarından yavaş seyretmelerine neden oluyor. Yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de otoyol üzerinde yer yer yoğunluklar yaşanıyor. Öte yandan otoyolun Batı Karadeniz bağlantı noktası konumunda olan Gerede Gişeleri'nde de akşam saatlerinden itibaren zaman zaman yoğunluklar gözlenmeye başlandı.

Dönüş trafiğinin başlaması ile birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda tedbirler de artırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor. Trafik ve karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için otoyol güzergahında sürekli devriye geziyor.