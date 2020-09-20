Dördivan’ın taleplerini Bakan’a iletti

Haber: BMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz Cuma günü incelemelerde bulunmak üzere ilimize geldi. Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçede devam eden çalışmalar ve talepleri içeren dosyayı Bakan Adil Karaismailoğlu’na sundu.

Başkan Hamza Efe konuyla ilgili olarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Bolu’muza yaptıkları ziyaret kapsamında ilçemizin konularını kendilerinin gündemine taşıma fırsatı bulduk. Bu kapsamda projesi tamamlanan Dörtdivan-Gerede yolumuzun genişletilmesi, Dörtdivan-Kartalkaya yolumuzun bariyer ve asfaltlanması taleplerimizi yazılı ve sözlü olarak Sayın Bakanımıza arz ettik. Konularımızın Bakanlığımız nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.