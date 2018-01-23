Haber: Gönül Olutürk

Mudurnu Çavuşlar Çiftliği köyünde oturan Yusuf Türk isimli vatandaş geçtiğimiz hafta sonu ormana gitmek için evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 96 saattir haber alınamayan Türk’ün yaşamından endişe eden ailesi Jandarma ve AFAD ekiplerinden hayırlı bir haber bekliyor. Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden çıkarak ormana giden 48 yaşında ki Yusuf Türk eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber vermiş ve arama başlatmıştı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD timleri kayıp olan Yusuf Türk’ü bulmak için köylülerle birlikte arama başlatmıştı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Yusuf Türk’ten bir ize rastlanamadı. AFAD ve jandarma ekipleri dört gündür hava kararana kadar arama çalışmalarına devam ettiği gece saatlerinde son bulan aramaların sabah erken saatlerde tekrar başlatıldığı bildirildi. Yusuf Türk’ü arama çalışmalarına tam donanımlı iki AFAD ekibi ve iki JAK timi katılıyor. Geceleri hava sıcaklığının -10 derecelere düştüğü bölgede süre uzadıkça umutlar tükeniyor.