banner133

banner101

23 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Dördüncü günde haber yine yok

    Kendisinden dört gündür haber alınamayan Yusuf Türk isimli vatandaşın arama faaliyetlerine devam ediliyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü evinden çıkan Türk’ten 96 saattir haber alınamadığı belirtildi.

    23 Ocak 2018 Salı 09:52
    Bu haber 372 kez okundu
    Dördüncü günde haber yine yok

    Haber: Gönül Olutürk

    Mudurnu Çavuşlar Çiftliği köyünde oturan Yusuf Türk isimli vatandaş geçtiğimiz hafta sonu ormana gitmek için evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 96 saattir haber alınamayan Türk’ün yaşamından endişe eden ailesi Jandarma ve AFAD ekiplerinden hayırlı bir haber bekliyor. Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden çıkarak ormana giden 48 yaşında ki Yusuf Türk eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber vermiş ve arama başlatmıştı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD timleri kayıp olan Yusuf Türk’ü bulmak için köylülerle birlikte arama başlatmıştı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Yusuf Türk’ten bir ize rastlanamadı. AFAD ve jandarma ekipleri dört gündür hava kararana kadar arama çalışmalarına devam ettiği gece saatlerinde son bulan aramaların sabah erken saatlerde tekrar başlatıldığı bildirildi. Yusuf Türk’ü arama çalışmalarına tam donanımlı iki AFAD ekibi ve iki JAK timi katılıyor. Geceleri hava sıcaklığının -10 derecelere düştüğü bölgede süre uzadıkça umutlar tükeniyor.

    Anahtar Kelimeler: Kendisinden, Dört, Gündür, Haber, Alınamayan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMEN GÖZÜYLE
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ FARKLI DEVRE İKİ FARKLI BOLUSPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Günümüzün Mesleği “Trolcülük”
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit SONUÇ BU DEĞİL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TREN YOLCULUĞU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Gazeteci İlhami Çetin”CNN”de…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANLAMAYINCA DÖVDÜLER!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel AFRİN ÇATIŞMASI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129