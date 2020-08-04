Dördüncü kattan yere çakıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay saat 22.07’de Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak’ta meydana geldi. Suriyeli ailenin 2 yaşlarındaki çocuğu 4. Kattan beton zemine düştü. Durumu fark eden aile feryat figan apartmandan aşağı inerken, çevredeki komşular hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaralı çocuğa ambulans içindeki müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Çocuk olay mahallinden hastaneye götürülürken, polis evde bulunan aile üyelerinin bazılarının bilgisine başvurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirtilen çocuğunu bilincinin kapalı oldu gözlendi. 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.