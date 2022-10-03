Dördüncü ölüm!..

Basına yansıyan ve yansımayan birçok kazanın yaşandığı ilimizde geçen hafta Gerede Halavet Gıda jelatin fabrikasında 3 işçi hayatını kaybetmiş bir işçi de ağır şekilde yaralanmıştı. Daha bu kazanın kamuoyunda yarattığı şok etkisi geçmeden, şimdi de acı haber Doğancı köyünde bulunan Golden Tarımsal ve Üretim A.Ş.’ye ait patates fabrikasından geldi.

GECEN HAFTA 3, BU HAFTA 1 ÖLÜ

Geçtiğimiz hafta cuma gecesi sabaha karşı yaşanan iş kazasında, gece vardiyasında bakım onarım kadrosunda çalışan Bayram Tuncer, ve iki işçi pişirme kazanının kapağının patlaması sonucu yaralandı. Vadi ve Bahadır isimli işçiler kazayı hafif yaralarla atlatırken, Bayram Tuncer’in vücudunun büyük bir bölümünün yandığı öğrenildi.

İş kazası alanından Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılan Tuncer, 112 ilk yardım ambulansı personelinin müdahalesinin ardından, önce İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine sevk edildi. Vücudunun büyük bir bölümü ağır şekilde yanan işçinin tedavi edilmesi için Bolu’da yanık merkezi bulunmaması nedeniyle en yakın yanık merkezi olan Kocaeli Derince ilçesindeki yanık tedavi merkezine gönderildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tedavi olan talihsiz işçi bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

İSG SORGULANIYOR

Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de sık sık yaşanan iş kazaları, üretim yapan firmaların iş güvenliği konusuna yeterince önem verip vermediğini sorgulanmasına neden oldu. Sık sık yaşanan kazalardaki ölüm ve ölümcül yaralanma sayısında son dönemde görülen hissedilir artış işçi hayatının önemsenmediği sonucunu ortaya çıkardı.

Konuya ilişkin olarak her iki şirketten de herhangi bir açıklama yapılmazken, yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerin aileleri ise mağdur olduklarını belirtti. Hayatını kaybeden Bayram Tuncer’in oğlu Mehmet Tuncer, “İşyerinde buhar kazanında problem olduğu söyleniyor. Babam Bayram Tuncer ve yanında Vadi ve Bahadır isimli bakım onarım personeliyle kazanın kısmına giriyorlar. Kazan kısmına girilmesiyle, kazana müdahalede bulunmadan patlıyor. Gerçekten kimde hata varsa bunun üzerine gidilmesi, hakkın hukukun yerine gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Merhumun cenazesi 3 Ekim Pazartesi günü Mudurnu ilçesi yazılar köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022, 12:40