Dorse kısmı tamamen yandı

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre Anadolu Otoyolu Cankurtaran Mevkiinde Ankara’dan İstanbul’a seyir eden Tevfik Atar yönetiminde ki iplik yüklü tır Cankurtaran mevkii Green Park Oteli karşısında balatalarının ısınmasından kaynaklı olarak aniden alev aldı. Dorsenin olduğu bölümden dumanlar yükseldiğini gören sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Dorsede iplik yüklü olması nedeniyle alevler bir anda tüm tırı sardı. Gecenin karanlığını aydınlatan yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başarsa da tır kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarının başlamasıyla birlikte olay yerinde bulunan trafik ekipleri Anadolu Otoyolu’nu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, itfaiyenin çalışmasının bitmesinin ardından, trafik tek şeritten kontrollü olarak yeniden açıldı. Dorse bölümünün tamamen yandığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.