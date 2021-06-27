Dorse küle döndü



Haber: Ceylan Beykoz

Gerede ilçesi Samat Köyü mevkiinde pamuk yüklü 27 HM 040 plakalı TIR’ın dorsesi nedeni belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Olay, saat 14.36 sıralarında meydana geldi. Samat Köyü mevkiinde otoyolda seyir halinde giden Mehmet Ali Yavuz’un kullandığı TIR’ın pamuk yüklü dorsesi yanmaya başladı. Durumu fark eden Yavuz, TIR’ı yol kenarına çekerek durumu 112 komuta merkezine bildirdi. TIR’ı dorseden çıkarmaya çalışırken alev alan dorse devrildi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Meydana gelen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.