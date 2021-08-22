Dorseden düşen malzemeler yolu kapattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, tırın dorsesinden yola düşen çelik baraj malzemeleri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dorseden düşen malzemeler yolu kapattı

Haber: Aysun Beykoz

Ankara istikametinde seyreden Ayhan İ. idaresindeki 06 BK 0048 plakalı tırın dorsesinde bulunan çelik baraj malzemeleri Bakacak mevkisinde yola düştü. Çelik parçaların trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle polis ekipleri, Bolu Dağı'nı ulaşıma kapattı.

Güzergâhı kullanan sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Büyük baraj malzemeleri ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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