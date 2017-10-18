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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Dört bir yana şehit ateşi düştü

    Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Zap Vadisi’nde gerçekleştirilen operasyonda önceki gün 2 askerin şehit olmasının ardından dün de 2 asker, PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düştü.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 10:53
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    Dört bir yana şehit ateşi düştü

    Haber; Ceylan Beykoz

    Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi’nde PKK’ya karşı sürdürülen operasyonda önceki akşam el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın (23) ile Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer (27) şehit olmuş, başlatılan operasyonlarda 8 terörist öldürülmüştü.

    Bölgede operasyon devam ederken dün Sabah yine PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 askerimiz daha şehit düştü. Piyade uzman çavuşlar Adem Gezer (26) ve Seçkin Arıkan’ın (27) şehit olmasıyla şehit sayısı 4’e yükseldi. Operasyonda 8 PKK’lı teröristin daha ölü ele geçirilmesiyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 16’ya çıktı.  

    TABUTTAN AYRILAMADI

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın’ın naaşı, Osmaniye’deki evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camisi önüne getirildi. Şehidin annesi Ayşe Aydın, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 38 gün önce dünya evine girdiği eşi Sibel Aydın da ayakta durmakta zorlandı. Şehidin cenazesi babası Ökkeş Aydın’ın yanına defnedildi. Şehit Aydın’ın, ailesi endişelenmesin diye görev yerini sakladığı öğrenilmişti.

    TERÖRİSTİ SEVİNDİRMEM

    Şehit Adem Gezer’in naaşı da Erzurum’da cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camisi’ne getirildi. Şehidin bir yıllık eşi Ayşegül Gezer Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim” dedi. 10 bin kişinin katıldığı törende Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da güçlükle ayakta duran şehit babası Ümran Gezer’i, yanına giderek teselli etti. Gezer’in cenazesi Karskapı Şehitliği’nde defnedildi.

     

    9 GÜNLÜK EVLİYDİ

    Şehit İlhan Sezer’in cenazesi, memleketi Bolu’ya getirildi. Gerede Merkez Camii’nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan da katıldı. Cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katılan Derya Sezer uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya Sezer ve annesi Azime Sezer, tabutun peşinden ayrılamadı. Sezer’in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

     

    BAKAN’DAN DESTEK

     

    Şehit Seçkin Arıkan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Eskişehir’de töreninin yapılacağı Reşadiye Camisi’ne getirildi. Törene, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve milletvekilleri de katıldı. Şehidin naaşı top aracına konulurken Bakan Bak, şehidin dedesi Mehmet Ali Usta’nın koluna girerek yardımcı oldu.

    Anahtar Kelimeler: Hakkâri’nin, Çukurca, Ilçesinin, Karşısındaki, Zap

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