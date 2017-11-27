Mudurnu İlçe merkezinde sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Hem ilçe içinde hem de ilçe ile Bolu karayolu arasında etkili olan sis ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden oldu. Sis, Mudurnu'nun çevresinde bulunan yüksek tepelerden ilçeye bakıldığında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor. Sisin sabah saatlerinde etkisini arttırmasıyla birlikte görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Gerede ilçemizin kırsalında bulunan yollara da sis nedeniyle trafik akışı olumsuz yönde etkilenmeye devam ederken, ilçe merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi derecelerde seyretmeye devam ediyor. İlçe merkezinde oluşan sis nedeniyle her saba saat 10.00 sularına kadar yaşam olumsuz etkileniyor.