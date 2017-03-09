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09 Mart 2017 Perşembe
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    • “Dört Mevsim Bolu konsepti ile Dünyaya açılacağız”

    ‘Tabiatın Kalbi Bolu’… Her mevsimi ayrı güzel… Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz… Dört mevsimin tüm doğal güzellikleri bu şehirde yaşanıyor. Bolu, ‘Dört Mevsim’ konsepti ile turizmde bir dünya markası olmaya hazırlanıyor.

    09 Mart 2017 Perşembe 11:16
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    “Dört Mevsim Bolu konsepti ile Dünyaya açılacağız”
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    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Bolu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Dört Mevsim Bolu’ projesi ile Bolu’nun tabiat güzelliklerinin Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya ulaştırılması hedefleniyor. Sonbaharda başlayan ve her mevsimde Bolu’da yaşanan doğal güzellikleri yansıtacak film projesinin ikincisi ‘Dört Mevsim Bolu-Kış’ tamamlandı. Köroğlu diyarında yaşanan beyaz yolculuğun izlerinin sürüldüğü, belgesel-hikaye tadında çekilen kış filminde Bolu’nun tüm ilçelerinden en özel, en güzel kış manzaraları yer alıyor.

    “Biz turizmde bir dünya markası olacağız. Bunu da tüm ilçelerimizle birlikte yapacağız. Öncelikle en büyük iki zenginliğimizle işe başladık. Biri Köroğlu, diğeri de her mevsim bambaşka güzellikleri yaşatan muhteşem tabiatımız” diyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’yu turizmde cazibe merkezi yaparken, kentin sahip olduğu tüm zenginlikleri korumaya da kararlı olduklarını ifade etti.

    Keşfedilecek daha nice hazinemiz var

    Proje kapsamında Bolu’nun tüm ilçelerinde çekimler yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Bolu, dünyada her mevsimin en güzel görüntülerinin yakalanabildiği ender yerlerden biri. İlk olarak sonbahar filmini yaptık. Sonbaharda yapılan çekimlerle ortaya çıkan ilk tanıtım filmi de ‘sonbahar en güzel Bolu’da yaşanır’ dedirtti herkese. Çok olumlu tepkiler aldık. Hatta Bolu’da yaşayanlar bile ‘burası Bolu mu’ cümlesini kurdu. Biz sahip olduğumuz değerlerin artık farkında olmalıyız. Cennet gibi topraklara sahibiz. Biz bu muhteşem hazinemize sahip çıkmalıyız. Bu zenginliklerimizi dünyayla paylaşmalıyız. Ama koruyarak, kollayarak… Kış filmimiz de Bolu’da bu mevsim yaşanan güzellikleri yansıtıyor” şeklinde konuştu.

    Türkiye’de ilk defa bir şehrin mevsimsel güzelliklerinin ayrı ayrı aktarılacağı geniş kapsamlı bir projeye imza atmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bolu’nun her köşesi ormanlarıyla, gölleriyle, dağlarıyla, yaylalarıyla, kanyonlarıyla, şelaleleriyle, yürüyüş rotalarıyla nice güzelliği barındırıyor. Cennete yolculuk gibi aslında her mevsimde buralarda yaşanan… Her ilçemizin ayrı bir doğal hazinesi var. Seben’de, Göynük’te, Mudurnu’da, Mengen’de, Dörtdivan’da, Gerede’de, Kıbrısçık’ta, Yeniçağa’da keşfedilecek daha nice zenginliğimiz var. Bolu’yu turizm şehri yapacaksak hep birlikte yapacağız. İnanmadan, emek harcamadan başarıya ulaşılmaz. Biz inandık. Bu yolda da yürüyoruz. Bu hedefin artık herkes tarafından da desteklenmesinden mutluluk duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

    Zorlu koşullardan yansıyan güzellikler

    Projenin ikinci filmi ‘Dört Mevsim Bolu-Kış’ için Bolu merkezden başlayarak, Akkayalar, Abant, Gölcük, Yedigöller, Kartalkaya,  Seben, Mudurnu, Yeniçağa,  Dördivan, Kıbrısçık, Gerede, Göynük ve Mengen’e kadar çok sayıda rotada çekimler yapıldı. NeSS İletişim’in yapımını üstlendiği film, 18 günde zorlu kış koşullarında çekildi. Çekimler sırasında kışın en özel görüntülerini yakalamak için sayısız macera da atlatan ekibe, Tabiatın Kalbi Bolu Derneği’nde Bolu’nun doğal güzelliklerini tanıtmak için de büyük emek harcayan Bolu Belediyesi çalışanı Muzaffer Yıldırım alan kılavuzluğu yaptı. Bolu’da yaşanan bir kış hikayesini yansıtan belgesel filmde, Abant’ta atların karla dansı, izleyenlere Diriliş dizisini hatırlatan heyecanlı görüntüler sunarken, Sebenli kadınlardan Göynüklü kadınlara kadar çok sayıda ilçe sakini de filme renk kattı.

    Bolu Offroad Kulübü üyelerinin karlar arasında yaptıkları gösteriler zorlu kış koşullarında adrenalin arayanlara bir davet olarak yansırken; yürüyüş rotalarında maceraya yol alanlar, kış sporları yapanlar ise sıcak görüntüler oluşturdu.

    Kış mevsiminin beyaz ve yeşil görüntülerini görsel bir şölene dönüştüren filmin yönetmenliğini NTV, TRT gibi televizyonlarda da yönetmenlik yapan ve çok sayıda ödüllü belgesel çekimine imza atan Zülküf Aydın gerçekleştirdi. Filmin seslendirmesi ise Türkiye’de çok sayıda filmin etkileyici sesi ünlü tiyatrocu Mehmet Atay’a ait… Cenk Salma’nın muhteşem çekimleriyle zenginleşen filmde, Şuayip Çağlar ve Alihan Sönmez drone operatörü olarak yer aldı. Emrah Bora’nın kurgusuyla gerçekleştirilen filmin metni ise NeSS İletişim Ajans Başkanı Nesrin Sevimli’ye ait.

    ‘Bir kış masalı’ bu film

    Yedigöller’den Gölcük’e, Akkayalar’dan Abant’a Mudurnu’dan Göynük’e, Seben’den Kıbrısçık’a, Dörtdivan’dan Yeniçağa’ya, Gerede’den Mengen’e muhteşem kış manzaralarının içinde yol alan filmde, kış mevsiminin en güzel rotasının da Bolu olduğuna dikkat çekildi. ‘Dört Mevsim Bolu-Kış’ filminin keyifle izleneceğine inandığını belirten Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

    “Bolu’da her mevsimin tadı, güzelliği farklıdır. Bu filmimiz, bir kış masalı gibi. Projenin koordine edilmesinde çok büyük emekleri olan Belediye Başkan Yardımcımız Emine Davarcıoğlu ve Seben Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ’a, çekimler sırasında büyük bir özveri ile alan kılavuzluğu yapan Muzaffer Yıldırım’a,  ilçelerde desteklerini esirgemeyen Göynük Belediye Başkanımız Kemal Kazan’a, Yeniçağa Belediye Başkanımız Recai Çağlar’a, Mudurnu Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl’e,  Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu’na, Gerede Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a, Mengen Belediye Başkanımız Turhan Bulut’a ve Kıbrısçık Belediye Başkanımız Doğan Dağ’a teşekkür ederim. Dört Mevsim projesi bahar çekimleriyle yoluna devam edecek. Bolu’da daha tanıtılacak nice doğal zenginliğimiz var. Gelecek kuşaklar için bunlara sahip çıkacağız. Bolu’yu zenginleştireceğiz, turizmden para kazanır hale getireceğiz. Adım adım tüm hedeflerimizin hepsini hayata geçireceğiz.”

    Üç dilde tanıtım ve dağıtım

    Bolu Belediyesi’nin ‘Dört Mevsim Bolu’ adlı projesinin bahar çekimlerine ise Nisan ayında başlanacak. Bahar aylarında doğadaki değişim ve uyanışın görüntüleneceği filmin ardından  çekilecek yaz filmi ile proje sona erecek. Her biri 8-10 dakikalık mevsim filmlerini içeren 4 tanıtım filminin tamamlanmasının ardından ‘Dört Mevsim Bolu’ adlı 25-30 dakikalık bir belgesel, 4-5 dakikalık bir tanıtım filmi ile 1-2 dakikalık spot filmler de yapılacak.

    İngilizce, Rusça, Arapça versiyonları da yapılacak tanıtım filmleri ile Türk Cumhuriyetlerinden Rusya’ya, Avrupa’dan tüm dünyaya Bolu’nun cennet doğasının aktarılarak tanıtılması hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde ilk olarak İngilizcesi gerçekleştirilecek sonbahar ve kış filmleri,  turizm büroları, acentalar, Türkiye’nin tanıtımı konusunda çalışan STK’lar, elçilikler gibi çok sayıda kuruluşa gönderilmeye başlanacak.

    Anahtar Kelimeler: ‘Tabiatın, Kalbi, Bolu’…, Her, Mevsimi

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