DÖRT PARTİLİ MECLİS OLUŞTU

HABER: ESRA ÖZTÜRK

31 Mart mahalli ve idari seçimleri sonrası Cumhur İttifakı listelerinden belediye meclis üyesi olan MHP’liler ve Millet İttifakı listesinden belediye meclisine giren İYİ Partililer ilk belediye meclis toplantısında istifa ederek partilerine dönecekler. Seçim sonuçları sonrası Millet İttifakı Adayı Tanju Özcan belediye başkanı seçilirken CHP 18, Ak Parti ise toplam 13 belediye meclis üyesi çıkarabildi. Yeni belediye meclisi ise Bugün akşam saat 18.00’dailk toplantısını gerçekleştirecek. Millet İttifakı listesinden belediye meclisine giren Mansur Şen, Ahmet Yılmaz, Hakan Alparslan, Suat Orhan CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye dönecekler. Cumhur İttifakı listesi üzerinden Ak Parti’den aday olan MHP’liler olan 5’inci sıra adayı Fatih Silin, 11’inci sıra adayı Necdet Çakır ise Ak Partidenpartilerine dönmek üzere istifa edecek. Silin ve Çakır MHP’yi belediye meclisinde temsil edecek 2 üye olacak.

Bolu Belediye Meclisinde dört sandalyeye sahip olan İYİ Parti mecliste kilit parti olma özelliğini kazandı. Meclis kararlarında hangi partiye destek verirse sayısal üstünlüğü o partinin kazanacak olması İYİ partinin önemini artırdı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 15:34