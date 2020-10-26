Dört yıl sonra tesadüfen buldu

Haber:Erdal Tanrıverdi

Uğur Mumcu Parkı ışıklarında kırmızı ışıkta duran polis ekibi gözüne takılan motosikletin durumundan şüphelenerek aracı incelemeye aldı. Üzerinde plaka bulunmayan motosikletin şase numarasını pol-net sistemine giren ekip aracın 2016 yılında Mudurnu İlçesinde çalınan bir motosiklet ile eşleştiğini belirledi. Yapılan şase korolu sonrası motorun 14 LA 331 plakalı motor olduğu 9.9.2016 tarihinde Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç çalıntı aranıyor diye şikâyette bulunulduğu tespit edildi. Bir süre park halindeki motosikletin başında bekleyen ekip aracın başına 14 yaşında bir çocuğun geldiğini gördü. Küçük yaşta olduğu için ismi açıklanmayan çocuk olay yerine çağırılan çocuk Şube Ekiplerine teslim edildi.

Uzman eşliğinde ifadesi alınan E.Z’nin motosikleti arkadaşından aldığını iddia ettiği belirtildi. Dört yıl önce motosiklete kayıp kaydı oluşturan kişiye iadesi için yediemin garajına çekilen motosiklet trafikten men edildi.