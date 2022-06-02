Dörtdivan ailelerine gelir kapısı: 40 adet tavuk dağıtıldı

Dörtdivan Belediyesi, Dörtdivan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kalkınma yardımları kapsamında Dörtdivan ilçemizde yaşayan ailelere, aile başına 40 yumurta tavuğu dağıtıldı.

Dörtdivan ailelerine gelir kapısı: 40 adet tavuk dağıtıldı

Hayırsever iş insanı Abdullah Başaran’ın sponsorluğunda gerçekleşen ‘ilçe kalkınma yardımları’ ilçede birçok aile tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Proje kapsamında ilk etapta dağıtılan 40 adet yumurta tavuğu yanı sıra ilerleyen dönemde yem yardımı da yapılacak.

YUMURTALAR TOPLANIP SATILACAK

Ailelere dağıtılan tavukların yumurtaları haftanın belli günleri toplanarak İstanbul’da satışa sunulacak. Böylelikle ailelere aynı zamanda bir gelir kaynağı sunulacak. Projenin verimli olması durumunda ailelere ikinci ve üçüncü parti olarak tavuk dağıtımına devam edilecek.

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